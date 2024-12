McKennie: "È difficile dire che sono soddisfatto"

Il centrocampista bianconero, intervenuto su CBS Sports Golazo, ha parlato del momento della sua squadra: "Dire che sono soddisfatto è complicato, essere imbattuti in campionato è molto bello ma non ha molto peso perché molte di queste partite sono terminate in parità. Stiamo cercando di capire cosa ci manca o cosa stiamo sbagliando, vogliamo tornare ad essere la grande squadra che la Juve è normalmente" JUVE, LE POSSIBILI MOSSE DI MERCATO A GENNAIO

"È davvero complicato dire che sono soddisfatto". Così Weston McKennie, intervistato da CBS Sports Golazo, ha commentato il momento che sta vivendo con la sua Juventus. "Ovviamente essere imbattuti in campionato è molto bello, ma allo stesso tempo non ha molto peso perché molte di queste partite sono terminate in pareggio - ha proseguito il centrocampista statunitense -. Tutti cerchiamo di capire cosa ci manca o cosa non stiamo facendo nella maniera corretta. Spesso facciamo riferimento alla nostra mentalità per diventare quella grande squadra che la Juventus normalmente è. Lo stesso livello che abbiamo mostrato quando abbiamo giocato contro una squadra contro il Manchester City, lo dobbiamo mantenere anche quando affrontiamo club più piccoli. Speriamo di invertire la rotta e di conquistare punti, altrimenti questa cosa ci si ritorcerà contro". Approfondimento Juve, 10 pareggi nelle prime 16 ma non è record

"Contro le big è più facile proporre il nostro gioco" Il centrocampista statunitense parla anche del gioco che vuole proporre Thiago Motta: "È molto più facile giocare come vogliamo quando affrontiamo squadre di alto livello come in Champions, perché anche loro vogliono imporre il loro gioco. Le squadre più piccole, invece, si chiudono dietro ed è più difficile trovare spazi. Sicuramente lavoreremo su questa cosa, anche se con gli impengi di questa stagione è difficile trovare momenti per concentrarsi al 100% su un aspetto, visto che si tratta principalmente di giocare e riposare in continuazione".