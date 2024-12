L'Inter domina in casa della Lazio, l'Atalanta vince in rimonta a Cagliari e il Napoli reagisce rimontando l'Udinese in trasferta: sono le tre squadre che tentano la prima mini fuga del campionato, approfittando dei passi falsi di Juve, Milan, Fiorentina e Lazio appunto. Bene Bologna, Lecce (Giampaolo ha riportato fiducia) e Como (Gabrielloni è l'eroe di giornata) mentre inciampa ancora la Roma, più vicina alla zona salvezza che a quella Europa