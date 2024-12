Paulo Roberto Falcao per Roma è stato tutto: un grande campione, capace di portare i giallorossi a uno Scudetto e a una finale di Coppa dei Campioni, e un leader carismarico, fedele alla maglia nonostante le offerte di un'altra grande come l'Inter. Intervenuto al 'Club' ha raccontato il suo passato, fatto di sorrisi e delusioni, imparando da Nils Liedholm come essere la guida della Roma. E sul momento attuale della squadra non ha dubbi: "Ranieri è l'uomo giusto per risollevarla"