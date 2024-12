Il centrocampista nerazzurro era uscito nel finale del match contro la Lazio: gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione all'adduttore lungo della coscia destra - spiega l'Inter in un comunicato. Inzaghi valuterà se vorrà rischiarlo col Como nella 17^ giornata, più semplice il rientro per la 18^ col Cagliari il 28 dicembre

Sollievo in casa Inter per Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro era uscito nel finale del match stravinto per 6-0 contro la Lazio. La risonanza magnetica al quale si è sottoposto all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano ha evidenziato - spiega l'Inter in un comunicato - soltanto una "lieve elongazione all'adduttore lungo della coscia destra". Mentre l'Inter sarà impegnata questa sera - giovedì 19 dicembre - in Coppa Italia contro l'Udinese, Inzaghi valuterà se vorrà rischiarlo col Como nella 17^ e prossima giornata di campionato, anche se pare decisamente più semplice il rientro per la 18^ col Cagliari del 28 dicembre.