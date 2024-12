Il presidente nerazzurro ha aggiunto: "A gennaio non interverremo per due motivi. Abbiamo una rosa competitiva e poi il mercato di riparazione spesso non offre delle occasioni. Siamo l’Inter e abbiamo un livello qualitativo alto: abbiamo una rosa che dà garanzie per il futuro. Paz? È un ottimo giocatore". Su Inzaghi: "I risultati parlano da soli. Simone si è inserito benissimo nel nostro club, ha un rapporto splendido con tutti ed è un grande professionista. Spero che questo matrimonio possa proseguire ancora a lungo". Marotta ha aggiunto su Inzaghi parlando a Dazn: "Non stiamo parlando di contratto, ha dimostrato di essere bravo e vincente. È abbastanza fisiologico che questo rapporto possa proseguire. Siamo molto soddisfatti, ne parleremo più avanti"