E adesso è crisi? Dopo tre pareggi consecutivi, per il Napoli arriva una sconfitta, battuto 2-1 dal Como a una settimana dallo scontro diretto con l’Inter (ora in testa a +1). E a presentarsi ai microfoni dopo la gara è un Antonio Conte parecchio affranto. “Il primo tempo mi era piaciuto molto, l’ ‘infortunio’ dell’autogol, che ci può stare, non ci aveva per niente abbattuto e avevamo ripreso a giocare e a fare la partita”, commenta. “ Dobbiamo interrogarci sul secondo tempo, quando i buoni propositi sono rimasti nello spogliatoio . Abbiamo fatto l'opposto di quello che ci eravamo detti, abbiamo perso sulla fame e sulla cattiveria. Hanno avuto più fame e più voglia e quando è così c’è poco da fare. E' entrata un’altra squadra in campo : siamo stati subito remissivi. Ora bisogna leccarsi le ferite. Dispiace perché puoi perdere da un punto di vista tattico ma non di cattiveria e di fame e io sono l'unico responsabile perché vuol dire che non sono riuscito a trasmetterla. Oggi abbiamo fatto 'dottor Jekyll e mister Hyde', eravamo due facce totalmente opposte e non è la prima volta che succede. Noi siamo una squadra che si deve sudare la pagnotta, appena rallentiamo poco poco a livello mentale, di cattiveria e di fame, può accadere di tutto. I ragazzi non c'entrano, si vede che io non mi sono accorto di questo rallentamento".

"Abbiamo mostrato crepe a livello mentale"

"È una battuta d’arresto che fa male per come è arrivata perché abbiamo mostrato crepe a livello mentale, come nelle tre partite precedenti in cui ci siamo fatti rimonare e non abbiamo retto a livello mentale. Ci sono degli step anche a livello mentale che bisogna fare e c’è bisogno di tempo. Come approccio e mentalità non abbiamo fatto bene e questo dispiace perché sono io l’allenatore e devo anche lavorare sul piano mentale, però so anche che arrivi a un certo punto, da questo punto di vista… I ragazzi stanno dando il massimo ma c’è bisogno di fare un percorso e una crescita anche a livello di mentalità. Giochiamo dall’inizio dell’anno con questa pressione che fortunatamente ci siamo portati da soli, ma non era assolutamente prevista. Dobbiamo capire se siamo tutti bravi a reggerla o meno. Stiamo facendo qualcosa di incredibile, ma a volte puoi anche lavorare quanto vuoi ma non ci arrivi… L'Inter ora è a +1? Noi gli abbiamo recuperato 40 punti rispetto all'anno scorso quindi stiamo facendo qualcosa di straordinario. Poi però bisogna mantenere e non è detto che si riesca a regger fino alla fine. Ci deve bruciare, perché la sconfitta non deve essere tollerata e chi sta con me sa che odio perdere. Più stai in cima e più il vento è forte e devi essere preparato, anche mentalmente. La ricerca dell'eccellenza è fatica e passa anche da situazioni come questa".