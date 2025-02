Dove vedere Cagliari-Juventus

La partita Cagliari-Juventus della 26^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 23 febbraio alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Juventus

Cagliari e Juventus hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A, dopo cinque successi di fila dei bianconeri, e solo una volta hanno impattato almeno tre match di fila nella massima serie, tra il 1990 e il 1992 (serie arrivata a cinque). A partire dallo scorso decennio (da inizio 2010), il Cagliari ha vinto solo una delle 26 sfide contro la Juventus in Serie A (5N, 20P), perdendo in 20 occasioni: nel periodo, solo la Lazio (22) ha battuto i sardi più volte nella competizione. Il Cagliari è rimasto imbattuto in due delle ultime quattro gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (1V, 1N), dopo otto sconfitte consecutive; in particolare, dopo il 2-2 nell’ultimo incrocio in casa (19 aprile 2024), i sardi potrebbe restare imbattuti per due match interni di fila contro la Vecchia Signora per la prima volta dal 2006 (due pareggi di fila). Dopo aver chuso il 2024 con quattro sconfitte di fila, da inizio anno nuovo il Cagliari ha perso solo due delle sette gare giocate in Serie A (3V, 2N); dopo lo 0-0 nell’ultimo turno, i sardi potrebbe ottenere due clean sheet di fila con lo stesso allenatore per la prima volta da maggio 2021, nella gestione di Leonardo Semplici. La Juventus – reduce da tre vittorie di fila – non ottiene almeno quattro successi consecutivi in Serie A dal periodo dicembre 2023-gennaio 2024 (serie di cinque); in particolare, la squadra bianconera è l’unica che da inizio febbraio ha vinto tutte le gare disputate nel torneo (3/3). Il Cagliari ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A, 2-1 contro il Parma, e non arriva a due successi interni consecutivi da ottobre-novembre 2023, con Claudio Ranieri in panchina; i sardi inoltre hanno vinto tre delle ultime sei gare interne (3P), tante quante nelle precedenti 16 (7N, 6P). La Juventus, vittoriosa a Como nell’ultima trasferta disputata, non ha ancora ottenuto due successi esterni consecutivi in questo campionato; l’ultima volta in cui ci è riuscita è stata tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (tre in quel caso). La Juventus è l’unica squadra a non aver ancora subito un gol da fuori area in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; l’ultimo gol concesso dalla distanza dai bianconeri risale a più di un anno fa (Folorunsho con l’Hellas Verona il 17 febbraio 2024).