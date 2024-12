Introduzione

Brutte notizie in casa Atalanta: Mateo Retegui salterà la sfida contro la Lazio. Gli esami ai quali il giocatore si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo retto femorale sinistro. Problemi anche per la Lazio di Baroni che dovrà rinunciare a Pedro e Noslin mentre Romagnoli e Dia restano in dubbio. Altro assente illustre della 18^ giornata sarà Leao, che punta alla Supercoppa. In casa Milan però attenzione a qualche possibile recupero. Un solo giocatore non potrà scendere in campo causa squalifica. Il tocco di mano sulla linea nella scorsa giornata costa un giro di stop forzato a Guilbert del Lecce. Ecco la situazione aggiornata squadra per squadra su indisponibili, dubbi e recuperabili