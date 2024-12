Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

Retegui non ci sarà, con Gasp che va verso Pasalic a trequartista a supporto di De Ketelaere e Lookman. Torna anche De Roon dopo la squalifica ma è out Ruggeri. Nella Lazio due ballottaggi: il primo tra Dele-Bashiru e Dia, il secondo tra Tchaouna e Isaksen. Match live sabato 28 dicembre alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT