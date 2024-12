Non sono state poche le volte in cui l'allenatore è stato messo in discussione, così come non sono mancati gli sfoghi (pubblici e privati) per caricare di responsabilità i big della squadra e allontanare i fantasmi dell'esonero. Fantasmi che la proprietà, per bocca dei suoi dirigenti, non ha mai pensato di scacciare via, se si fa eccezione per il sostegno offerto spesso da Ibra all'allenatore portoghese. E anche il nervosismo dell'ex Roma è finito per aumentare, dalle dichiarazioni post Bergamo contro la direzione arbitrale all'espulsione rimediata proprio contro i giallorossi per un discusso calcio di rigore. E mentre Fonseca veniva cacciato dall'arbitro, la società era già al lavoro per definire l'accordo con il suo sostituto. Tempistiche che non gli hanno impedito di presentarsi in conferenza stampa, privo di 'protezione' e pronto a guidare la squadra anche in Supercoppa, prima di un esonero annunciato ai microfoni di Sky Sport. L'ultima tappa del suo 2024, l'ultima della sua avventura al Milan.