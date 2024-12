In casa Atalanta c'è da registrare l'infortunio occorso a Cuadrado che non è partito per l'Arabia Saudita. Lesione fasciale de bicipite femorale destro per l'esterno colombiano che dovrà stare ai box per tre settimane. Discrete notizie invece sul fronte Ruggeri che è tornato parzialmente in gruppo





Tra quelli rimasti in Italia c'è anche Samuel Chukwueze: lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e almeno un mese di stop. A disposizione invece Leao, Pulisic, Loftus-Cheek e Musah con gli ultimi due che però devono ancora dare le giuste garanzie





Continueranno a svolgere lavoro personalizzato sia Acerbi che Pavard. L'obiettivo era quello di riaverli per la Supercoppa ma, per motivi differenti, resteranno ad Appiano a lavorare per poter tornare a disposizione il 12 gennaio per la ripresa del campionato





Infine in casa Juventus compaiono nella lista dei convocati per la Supercoppa dia Rouhi che soprattutto Tim Weah che resta sotto osservazione. Le uniche assenza sono quelle di Danilo, Bremer, Cabal e Milik