Introduzione

Sfide molto delicate tra testa e coda quelle in programma per la giornata di campionato numero 29 che arriva dopo gli impegni di Inter, Lazio, Roma e Fiorentina nelle coppe europee. Baroni contro l'Udinese aveva tenuto a riposo qualche titolare per non rischiare. Occhio quindi ai recuperabili in vista della sfida contro il Bologna. Per il big match tra Atalanta e Inter, Gasperini monitora la situazione di Cuadrado (risentimento al flessore). Nuovi infortunati in casa Genoa con Ekuban e Cornet assenti: il primo salterà solo il Lecce, il secondo è ai box per una lesione al flessore della coscia destra che non promette tempi di recupero corti



Da monitoare le condizioni dei tre infortunati in casa Napoli: possibile almeno uno torni contro il Venezia. In casa Empoli invece D'Aversa spera nel rientro part-time di qualche pedina che però si accomoderà al massimo in panchina. Ranieri contro il Cagliari sarà senza Celik: l'esterno deve guarire da una lesione di primo grado del tendine congiunto bicipite femorale coscia sinistra. Il Parma non avrà due giocatori fermati dal giudice sportivo. Ecco quindi la situazione squadra per squadra tra indisponibili e giocatori in dubbio in vista della 29^ giornata di Serie A