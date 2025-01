Aldo Agroppi è morto all'età di 80 anni all'ospedale di Piombino - dove era nato il 12 aprile 1944 - dopo un ricovero di alcuni giorni per una polmonite. Ex centrocampista, cresciuto nelle giovanili del Piombino, era stato acquistato dal Torino. Dopo alcune esperienze in prestito con le maglie di Genoa, Ternana e Potenza dalla stagione 1967/1968 fa parte in pianta stabile della rosa granata. Ha esordito in Serie A il 15 ottobre 1967, giorno della morte di Gigi Meroni dopo Torino-Sampdoria. Con la maglia del Toro colleziona 212 presenze e 15 reti fino al 1975, conquistando anche due volte la Coppa Italia. Chiude la carriera nel 1977, dopo due stagioni a Perugia. Ha indossato la maglia della Nazionale in cinque occasioni, esordendo il 17 giugno 1972 in amichevole a Bucarest contro la Romania. Nel 1980 comincia la carriera da allenatore sulla panchina del Pescara. Successivamente ha portato in Serie A il Pisa del presidente Romeo Anconetani nel 1981/82. Due volte sulla panchina della Fiorentina - della prima esperienza nel 1985/1986 si ricordano i suoi contrasti con la tifoseria - ha allenato anche Pisa, Perugia, Padova, Como e Ascoli. Abbandonata la carriera da allenatore ha intrapreso quella di opinionista televisivo. Si ricordano i suoi toni accesi e sarcastici, sia sulle televisioni nazionali che su quelle toscane.