Chi ha tracciato la via dell'esportazione all'estero della Supercoppa e, soprattutto, del modello con semifinali e finale è la Liga. Real Madrid, Barcellona, Athetic Club e Maiorca saranno in campo in Arabia Saudita pochi giorni dopo le italiane, a partire da mercoledì 8 gennaio. La Liga ha un accordo con l'Arabia Saudita fino al 2028 che garantisce un incasso di 40 milioni, più di quello della Serie A. Di questi 40 milioni però, ai club ne arrivano circa 12. Per l'edizione 2025 c'è già una prima ripartizione:

3,1 milioni al Real Madrid

In più vanno sommati due milioni per la vincitrice e uno per la finalista. La presenza di Real Madrid e Barcellona è decisamente funzionale alle esigenze arabe e spagnole: se nessuna delle due si qualifica in finale, i milioni in meno alla Liga sono 10, altri 5 se una delle due nemmeno si qualifica per il torneo