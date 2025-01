Consigli fantacalcio, "Campo o Panca" 19^ giornata

Introduzione

Una giornata di campionato con "sole" sette sfide è cerrtamente impegnativa dal punto di vista fantacalcistico. Ovviamente ogni lega ha le proprie regole in fatto di partite rinviate ma oggi ci concentriamo su quelle squadre che scendereanno in campo tra sabato e domenica. Mancano un bel po' di Big e quindi servirà una rosa abbastanza profonda quanto a possibili titolari e, soprattutto, portatori di bonus



La nostra analisi prende in considerazione gli indici offensivi dei vari protagonisti di giornata: l'orizzonte temporale è limitato agli ultimi due mesi del 2024 per capire i trend attuali. Media tiri, media expected gol, occasioni create ma anche occasioni mancate. Quest'ultimo dato è spesso visto come negativo perchè sono +3 che non sono arrivati ma il numero di big chance ci fa capire che quel giocatore, avendone altre, potrebbe cambiare il corso degli eventi fantacalcistici