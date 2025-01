Un gennaio di fuoco: il calendario della Juventus

Sarà l'occasione per riscattare la sconfitta in Supercoppa. Dopo però aver affrontato un avversario già molto ostico in settimana, la Juventus avrà tre giorni di tempo per preparare il match contro il nuovo MIlan di Sergio Conceiçao. Già a Riad i rossoneri sono stati in grado di ribaltare il risultato, con i bianconeri che erano passati in vantaggio nel primo tempo con Yildiz. "Il Milan è riuscito a vincere facendo poco, noi non abbiamo avuto nessuna reazione dopo il primo episodio negativo. Sconfitta importante, dobbiamo migliorare nel carattere", ha detto nel post partita Thiago Motta. Prima del match dell'Allianz, la Juventus, come abbiamo visto in precedenza, giocherà contro l'Atalanta a Bergamo. Il Milan, invece, affronterà martedì 14 alle ore 18.30 il Como di Fabregas. La sfida di andata tra Milan-Juventus, giocata a San Siro, si concluse sul punteggio di 0-0.