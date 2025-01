Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Napoli in emergenza in attacco nel match che sabato alle 18 chiude il girone di andata contro la Fiorentina: al Franchi, Antonio Conte deve fare a meno di Kvaratskhelia e Politano, lanciando l'inedito tridente Neres-Lukaku-Spinazzola. Tutti a disposizione per Raffaele Palladino, che conferma Sottil e Gudmundsson dietro a Kean

CONTE: "POLITANO E KVARA OUT"