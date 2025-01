Sarà il 37enne l'arbitro della finale, nonché derby di Milano, di Supercoppa tra Inter-Milan, in programma lunedì 6 gennaio alle ore 20.00. Per Sozza si tratta del secondo derby di Milano, dopo aver già arbitro un Inter-Milan nel settembre del 2023

Sarà Simone Sozza l'arbitro della finale di Superocoppa, in programma per lunedì 6 gennaio alle ore 20.00, tra Inter-Milan. Per il 37enne si tratta del secondo derby di Milano, in quanto ha già arbitrato un Inter-Milan nel settembre 2023, quando a trionfare furono i nerazzurri per 5-1. In Serie A, Sozza ha diretto 51 partite, 7 delle quali già nel corso di questa stagione.