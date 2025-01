La decisione di disputare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita con il modello della Final Four permetterà ai club partecipanti di incassare cifre importanti: secondo le stime di Calcio e Finanza, i 16 milioni complessivi di montepremi si ripartiranno a seconda del risultato raggiunto. Un ricco guadagno soprattutto per le finaliste Inter e Milan. Ciò rende il trofeo italiano il più vantaggioso per le squadre a livello europeo. La Liga è quella che incassa di più, ma riserva meno milioni ai club in gioco. Soluzioni tradizionali per Germania e Francia, mentre in Inghilterra il Community Shield diventa un veicolo di beneficenza. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU