Nel finale del derby, tensione per una rissa che ha coinvolto giocatori in campo, in panchina e membri dei due staff. Al terzo minuto di recupero, dopo un contrasto tra Hummels e Castellanos, il tedesco e l’argentino finiscono a terra e il laziale reagisce con una tacchettata sulla gamba del romanista. Da qui i due vengono alle mani, finchè anche altri accorrono. Ranieri e Baroni provano a placare gli animi. Alla fine, l’arbitro Pairetto espelle Castellanos e un collaboratore di Ranieri

ROMA-LAZIO 2-0, HIGHLIGHTS