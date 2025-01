La sfida dell'Olimpico apre la 20^ giornata di Serie A: scelta obbligate per Baroni che in difesa, vista l'assenza di Gila, schiera Gigot in coppia con Romagnoli. In attacco c’è Dia come unica punta. Nel Como debutta in porta Butez. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45