Le pagelle di Roma-Lazio 2-0

Finisce 2-0 per i giallorossi il derby all'Olimpico. Solo bei voti nella squadra di Ranieri: bene tutta la difesa, il migliore è Ndicka, 7 pieno per Mancini, Hummels e Saelemaekers. Nella squadra di Baroni si salvano Provedel, Gila, Nuno Tavares, Zaccagni e Castellanos. I peggiori Marusic e Guendouzi. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Andrea Marinozzi

