Leao: "Conceiçao ha portato un'aura diversa"

Rafael Leao, protagonista nella vittoria del Milan in rimonta contro l'Inter in Supercoppa italiana, ha espresso tutta la sua gioia al ritorno in Italia questa mattina: "Sono davvero felice. La mia miglior partita da quando gioco qui? No, è stata una bella partita di squadra , abbiamo fatto tutti un grande lavoro e siamo contentissimi. Abbiamo sfruttato la serata, siamo tutti felici. Da quando è arrivato Sergio Conceiçao ci ha portato un'altra aura. Abbiamo sentito subito il cambiamento, la partita contro la Juve ci ha portato tanto",

Calabria: "Alzare trofeo col Milan è sogno che avevo da bambino"

Le parole del capitano del Milan Davide Calabria all'arrivo all'aeroporto di Malpensa, dopo la conquista della Supercoppa italiana contro l'Inter: "L'avevo già vinta, ma alzarla è qualcosa in più. E' il mio sogno fin da bambino, farlo con questa maglia è qualcosa di eccezionale e incredibile". Sul confronto col successo in campionato nel 2022: "Sono state entrambe bellissime vittorie in realtà, questa però è diversa anche perché sul 2-0 non era scontato... Abbiamo messo tutto il nostro cuore in campo, in realtà eravamo sicuri di poter fare una grande partita e lo abbiamo fatto. Questa vittoria, il portare a casa la coppa, tutto ci darà una spinta in più per fare bene anche in futuro. Dopo un periodo complicato come gli ultimi mesi ora possiamo dare continuità a cominciare già dalla prossima partita". Infine un giudizio su

Sergio Conceiçao: "Un grande allenatore. Ha fatto subito capire la sua voglia di fare, la volontà, la grinta. Cose fondamentali per vincere queste coppe".