Cardinale, primo trofeo e complimenti alla squadra

La gioia per la rimonta e la conquista della Supercoppa, resa ancora più dolce dal fatto che la vittoria sia arrivata in un derby contro l'Inter. E poi la soddisfazione per il primo successo del Milan targato Redbird. Gerry Cardinale festeggia la prima vittoria rossonera sotto la sua gestione e -tramite Zlatan Ibrahimovic- ha voluto mandare un messaggio di felicitazioni e incoraggiamento alla squadra. “Congratulazioni per questo straordinario risultato -le parole del proprietario del Milan- Vincere questa coppa e farlo in un derby è stato speciale e qualcosa di cui dovete essere profondamente orgogliosi. La stagione sin qui è stata impegnativa ma godetevi questo momento e con questa spinta tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan ai vertici della Serie A. Vi abbraccio tutti e sono con voi in ogni momento”.