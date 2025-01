Il centrocampista dell'Inter, uscito nel primo tempo della finale di Supercoppa contro il Milan, ha accusato una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. Il turco salterà la sfida di domenca contro il Venezia e sarà valutato per il recupero con il Bologna di mercoledi 15 gennaio o, più probabilmente, per la sfida contro l'Empoli

Rientrato dalla finale di Supercoppa, nella quale è stato costretto a uscire per un problema fisico al 34', Hakan Calhanoglu ha accusato una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. Il centrocampista dell'Inter, dunque, salterà la sfida contro il Venezia, in programma domenica 12 gennaio alle ore 15.00, e sarà valutato per il recupero con il Bologna di mercoledi 15 gennaio o, più probabilmente, per la sfida contro l'Empoli.