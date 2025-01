Michael Folorunsho sarà un giocatore della Fiorentina . Dopo giorni di trattative la viola ha trovato l' intesa totale con il Napoli e l'entourage del calciatore per il trasferimento in viola. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro . Folorunsho è atteso giovedì sera a Firenze, poi venerdì svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà alla viola. Il centrocampista sarà così il secondo rinforzo della Fiorentina nel mercato invernale dopo Nicolas Valentini.

I numeri di Folorunsho

Rimasto a Napoli la scorsa estate dopo il prestito al Verona, Folorunsho ha trovato poco spazio in azzurro nella prima parte di stagione: per lui appena 103 minuti in campo in sette partite, tra Coppa Italia (unico match da titolare, contro la Lazio) e Serie A. Folorunsho, che non gioca dall'8 dicembre, era rimasto fuori dai convocati nelle ultime due partite. Per il centrocampista sarà la terza avventura in Serie A dopo Napoli e Verona, con cui aveva collezionato la scorsa stagione 34 presenze e messo a segno 5 gol.