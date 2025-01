Calciomercato: le news di oggi in diretta

Cheick Condé si presenta come nuovo giocatore del Venezia: “Sono davvero entusiasta di essere qui e desidero esprimere la mia gratitudine alla mia famiglia, al mio agente e a tutta la dirigenza del Venezia per la fiducia che hanno riposto in me. Ho seguito la Serie A per molti anni, so quanto sia un campionato competitivo e difficile e ora che ho l’opportunità di giocarci, mi sento molto determinato”.