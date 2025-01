L'attaccante rossonero ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport:" L'immagine più forte da Riad è quella del gruppo che festeggia - ha detto -. Conceiçao ha portato energia e una nuova mentalità, sa come spingermi. Mentre con Fonseca qualcosa non ha funzionato. Speriamo di restare qui, sogno il Pallone d'Oro ma prima va vinta la Champions" CALCIOMERCATO LE NEWS DI OGGI LIVE

"L’immagine più forte che mi porterò dentro da Riad è quella di tutto il gruppo che festeggia il gol di Abraham. Un ricordo che mi resterà per sempre e racconterò ai miei bambini che sono la mia forza, la cosa più bella del mondo. Volevo essere padre prima dei 25 anni e loro sono arrivati al momento giusto. Speriamo che almeno uno dei due diventi un calciatore...". A pochi giorni dalla conquista della Supercoppa Italiana, Rafa Leao si è raccontato alla Gazzetta dello Sport tra ambizioni di campo e di vita privata, a partire dall'impatto del nuovo allenatore Sergio Conceiçao. "Ha portato energia e una nuova mentalità, così siamo arrivati a vincere la Supercoppa - ha spiegato -. Chi era fuori per infortunio, ad esempio, ha scelto di dare il suo contributo dalla tribuna ed essere 'dentro' la squadra, è stato uno step in più. Vincere è stato importante sia per noi che siamo qui da tanto tempo, che per i nuovi che hanno capito cosa significhi alzare un trofeo con il Milan. Vincere un derby così è stato stupendo perché ci ha ricordato che siamo sulla strada giusta per vincere ancora".

"Conceiçao sa come spingermi al massimo. Zlatan..." Parole importanti sull'allenatore che ha definito Leao un fenomeno: "Il mio obiettivo è essere al top e avvicinarmi ai più forti - ha detto l'attaccante -. Se l’allenatore è bravo può aiutarmi, il resto dipende da me. Lui sa come spingermi e mi aiuterà ad arrivare a un livello più alto. Adesso dobbiamo continuare così, pensando partita dopo partita. Due anni e mezzo senza trofei dopo lo scudetto? A volte il calcio è così. Con la nuova proprietà l’ambizione è sempre stata quella di vincere, ma certi processi hanno bisogno di tempo. Indossare questa maglia ogni partita è una responsabilità e un onore e tutti stanno facendo un grande lavoro. Quando sono arrivato qua già tifavo un po’ per il Milan e adesso ringrazio chi mi ci ha portato. Sto bene ora qui e speriamo anche in futuro". E su Ibrahimovic ha aggiunto: "Zlatan è una persona troppo importante, mi mette in testa che devo alzare il livello in ogni occasione per cercare di vincere sempre. Lui ha una carriera ricca di successi e non posso paragonarmi a lui: è un esempio, per me e per gli altri. Sa cosa serve per vincere e cerca di trasmetterlo a ognuno di noi". Approfondimento Con Conceiçao in ritiro la sera prima della gara