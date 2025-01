Dove vedere Venezia-Inter

La partita Venezia-Inter, valida per la 20^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 12 gennaio alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Venezia e Inter

L’Inter ha vinto tutte le ultime tre partite di contro il Venezia in Serie A e solo una volta è arrivata a quattro successi consecutivi contro gli arancioneroverdi nel massimo campionato: serie di cinque tra novembre 1962 e gennaio 1999. L’Inter ha segnato 51 gol nelle 27 partite giocate contro il Venezia in Serie A; solo contro la Juventus (54) i lagunari hanno incassato più reti che contro i nerazzurri nel massimo campionato (51 anche contro il Milan). Dopo il successo per 2-0 dell’Inter al Penzo il 27 novembre 2021, il Venezia potrebbe subire due sconfitte interne di fila contro i nerazzurri in massima serie solo per la seconda volta nella sua storia dopo il periodo tra il 1963 e il 1967 (esattamente due in quel caso). Inoltre, solo una volta gli arancioneroverdi non sono riusciti a segnare per due match casalinghi di fila contro il club lombardo nel torneo: un pareggio per 0-0 e una sconfitta per 0-2 tra il 1941 e il 1943. Il Venezia è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare al Penzo in campionato (1V, 2N), i lagunari non registrano più match casalinghi di fila senza sconfitta in Serie A dal periodo tra ottobre e dicembre 2001, quattro con Giuseppe Iachini allenatore. L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque partite di campionato subendo un solo gol (19-1 il punteggio complessivo) e non mette in fila più successi di seguito in Serie A dal periodo tra gennaio e marzo 2024 (10 in quel caso). Invece, è da dicembre 2023 che i nerazzurri non collezionano quattro clean sheet consecutivi nel torneo. L’Inter è, con la Juventus, solo una delle due squadre a non avere ancora perso in trasferta in questo campionato; i nerazzurri hanno vinto tutte le ultime cinque gare esterne senza subire gol (18-0 lo score totale) e potrebbero infilare sei successi di fila in Serie A con annesso clean sheet lontano da casa per la prima volta nella loro storia. L’Inter ha sempre vinto la prima partita dell’anno solare in campionato negli ultimi cinque anni e non è mai arrivata a sei successi di fila in questo tipo di partite nella storia della Serie A a girone unico (dal 1929/30).