Mkhitaryan ha svolto i controlli dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare la trasferta di Venezia. "Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra", si legge nel comunicato dell'Inter. L'armeno non ci sarà contro il Bologna, anche Calhanoglu è out a causa di un leggero affaticamento. Acerbi invece è recuperato ed è a disposizione di Inzaghi

Simone Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Henrikh Mkhitaryan, pedina molto importante per il centrocampo nerazzurro. L'armeno si era fermato per infortunio alla vigilia di Venezia-Inter. Dopo aver rinunciato alla trasferta in Veneto, l'armeno si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali che, secondo quanto riporta il bollettimo medico dell'Inter, "non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra.: la sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno". Dopo il forfait in Venezia-Inter, Mkhitaryan sarà costretto a saltare anche Inter-Bologna, recupero della 19^ giornata di Serie A in programma mercoledì 15 gennaio alle 20:45. Inzaghi proverà a recuperarlo per Inter-Empoli, match che si giocherà a San Siro domenica 19 gennaio alle 20:45.