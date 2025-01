Folorunsho: "Voglio tornare in nazionale"

Giornata di presentazione in casa Fiorentina per Folorunsho, nuovo innesto a centrocampo per Palladino che ha anche parlato del suo addio dal Napoli: "A me piace guardare al futuro, è l'unica domanda sul Napoli alla quale risponderò. Non è che non ha funzionato qualcosa: la squadra sta facendo molto bene, poi ci sono gli interessi personali di un calciatore che ti fanno prendere certe decisioni. Nella mia vita sono ambizioso, voglio continuare a crescere e anche questi sei mesi lo sono stati, mentalmente. Prendo tutto e ringrazio la società e il mister per quanto passato". Sulla Fiorentina si è espresso così: "Ho visto subito uno spogliatoio compatto: sano, con bravi ragazzi e un allenatore che vuole lavorare per migliorare la squadra verso obiettivi importanti. Ottima impressione, il momento è difficile ma bisogna passarci per poi arrivare di nuovo a gioire. Continuando a lavorare lo passeremo. Ho scelto la Fiorentina perché già in estate c'erano stati contatti ma poi non si è concretizzato. Per me è un grande onore, cercherò di ripagare voglia e grinta".

da sky insider Folorunsho è un'altra scommessa di Palladino