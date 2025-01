Dove vedere Inter-Bologna

La partita Inter-Bologna, recuper della 19^ giornata di Serie A, sarà trasmessa mercoledì 15 gennaio alle ore 20.45 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Bologna

Bilancio in equilibrio nelle ultime cinque sfide di Serie A tra Inter e Bologna, con due successi a testa e un pareggio; i nerazzurri avevano trovato il successo in ben sei delle otto precedenti gare contro questa avversaria nella competizione (2P). Il Bologna ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 13 trasferte di Serie A contro l’Inter e solo una volta la formazione emiliana è riuscita a segnare per 14 gare esterne di fila contro una singola avversaria nella storia della competizione, proprio contro i nerazzurri, nel periodo compreso tra il 1947 e il 1959. Solo uno degli ultimi 13 confronti tra Inter e Bologna in Serie A è terminato in parità (completano il parziale otto successi nerazzurri e quattro rossoblù): 2-2 il 7 ottobre 2023 a San Siro (reti di Acerbi e Lautaro Martínez da un lato, Orsolini e Zirkzee dall’altro). L’Inter è rimasta imbattuta in ciascuna delle 20 gare contro il Bologna nel girone d’andata di Serie A negli anni 2000 (14V, 6N), segnando 47 reti nel parziale, una media di 2.4 a incontro (media che considerando solo le ultime cinque di queste sfide è di 3.8). L’Inter è andata a segno per più di 30 partite casalinghe consecutive in campionato per la terza volta nella sua storia in Serie A (31, con 2.4 gol realizzati in media a partita nel parziale), la prima dal periodo luglio 2020-febbraio 2022 (32 in quel caso). Il Bologna ha subito cinque gol dal 90' in poi in questo campionato, meno solo del Como (sette); inoltre, i rossoblù hanno perso 15 punti da situazione di vantaggio, soltanto il Venezia (20) ha fatto peggio finora. Il Bologna ha ottenuto 15 punti dopo le prime nove trasferte stagionali in Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 2017/18; dovesse evitare la sconfitta contro l’Inter, registrerebbe il suo nuovo record di punti dopo 10 gare esterne disputate in un singolo massimo campionato dal 1994/95. L’Inter ha vinto senza subire gol le ultime quattro gare in Serie A e nella gestione Simone Inzaghi è già riuscita una volta ad ottenere cinque successi di fila con annessi clean sheet in campionato, tra novembre e dicembre 2021 (serie arrivata a sei).