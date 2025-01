Italiano: "Orgoglio uscire imbattuti da San Siro"

E' molto soddisfatto Vincenzo Italiano per il punto preso a San Siro dopo il 2-2 contro l'Interal termine di una gara che aveva visto il Bologna prima in vantaggio e poi sotto, capace di riequilibrare le sorti dell'incontro: "Finalmente siamo riusciti a tenere botta nel recupero, siamo stati bravi senza rischiare nulla, dovevamo portare a casa questo risultato - dice - E' un bel punto dopo una bella prestazione, è sempre motivo d'orgoglio andare via da San Siro da imbattuti". Buona la prestazione di tutti gli uomini chiamati in causa: "Ci teniamo a coinvolgere tutti i ragazzi che devono farsi trovare pronti come ad esempio Moro o Casale o Lykogiannis, hanno risposto presente e sono felice - spiega ancora - La prestazione è stata ottima e abbiamo proposto quello che avevamo provato, soffrendo ma anche creando, c'è grande soddisfazione".