La sfida di domani può aiutare il Napoli a superare l'addio di Kvara?

"Il gruppo ha dovuto metabolizzare la sua partenza e la realtà quotidiana ti impone di farlo subito. Serve impegnarsi ancora di più per sopperire a qualsiasi situazione che può sembrare penalizzante per la propria squadra. La classifica dice che siamo in testa e l'Atalanta è vicina a noi, come l'Inter. Non me la sento di chiamarla sfida scudetto: dobbiamo fare degli step, ora è ancora troppo presto. Non dovremo essere impiccati dal risultati, ma queste partite servono a far capire a che punto siamo nel nostro percorso"