Big match al Gewiss Stadium. Nell'Atalanta torna Retegui dal 1' in attacco: con lui Lookman, alle loro spalle c'è Samardzic (preferito a Pasalic). In difesa manca lo squalificato Kolasinac ma torna Hien al centro e Djimsiti si sposta a sinistra. Conte, dopo la partenza di Kvaratskhelia, conferma Neres e Politano nel tridente con Lukaku. In difesa c’è ancora Juan Jesus. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD