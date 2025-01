Scommesse anomale su Lazio-Udinese, con Okoye indagate altre tre persone

L'algoritmo della Snai ha dato il via agli accertamenti

Nel mirino degli inquirenti sono finite in particolare una serie di puntate sulla possibilità che Okoye potesse ricevere un cartellino giallo in quel preciso match: il portiere è stato effettivamente ammonito al 64' di Lazio-Udinese. Secondo quanto riporta l'Ansa, da quanto è emerso potrebbe esserci stato un accordo verbale siglato durante uno dei vari momenti conviviali al ristorante, poi concretizzatosi in uno dei punti Snai della città qualche giorno prima della partita tra Lazio e Udinese. Le indagini sono ancora in corso. A dare il via agli accertamenti è stato l'algoritmo della Snai, che ha portato all'attenzione dell'Agenzia dogane e monopoli l'anomalia di puntate sulla partita allo stadio Olimpico. Allertata la Procura della Figc, quest'ultima ha coinvolto la Procura di Udine.