Al Bentegodi si sfidano Verona-Lazio. Dopo 2' a sbloccare la sfida sono i biancocelesti con il colpo di testa di Gigot. Al 20' Guendouzi lancia in profondità Dia che in area batte col mancino Montipò per il 2-0. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD