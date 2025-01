La Lazio ritrova i suoi due attaccanti, i tre punti e il sorriso. La squadra di Baroni batte 3-0 il Verona e torna solitaria al quarto posto, a +2 sulla Juve quinta. Dopo un inizio di anno diffiicle, i biancocelesti sembrano tornati quelli di inizio stagione e ora, per non fermarsi più e inseguire il sogno Champions, serve un aiuto dal mercato. L'analisi e il commento di Matteo Petrucci per Sky Sport Insider