Le pagelle di Lazio-Fiorentina 1-2

All'Olimpico la Fiorentina batte la Lazio per 2-1. I gol dei Viola, tutti nel 1° tempo, sono firmati da Adli (espulso appena dopo il cambio) e da Beltran (MVP). La Lazio segna con Marusic al 92' ed è lui infatti il migliore per la squadra di Baroni. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Elia Faggion

LAZIO-FIORENTINA 1-2: GOL E HIGHLIGHTS