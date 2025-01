Momenti di commozione e lacrime per Edoardo Bove al termine del match vinto dalla Fiorentina contro la Lazio. Il centrocampista si è goduto in solitaria il "suo" Olimpico con lo stadio ormai deserto. Un momento speciale - durato alcuni minuti - per il giocatore viola fermo dallo scorso 1 dicembre, quando aveva accusato un malore nel corso della partita contro l'Inter. Nel video Instagram qui sotto le immagini girate ieri sera dal sito 'Passione Fiorentina'