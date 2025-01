Un infortunio al ginocchio priverà l'Atalanta del suo attaccante per almeno 3 settimane. Niente Champions a Barcellona, né Torino, Verona e Cagliari in campionato e nemmeno i quarti di Coppa Italia. Per Sky Sport Insider Riccardo Gentile analizza il momento del giocatore e come Gasperini in passato aveva risolto il problema della sua assenza