Dove vedere Parma-Lecce

I numeri di Parma e Lecce

Il Parma è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 gare contro il Lecce in Serie A (13V, 9N); l’unica occasione nel periodo in cui si sono imposti i salentini risale alla sfida del 2 febbraio 2011 (1-0 firmato da Javier Chevantón proprio al Tardini). Dopo il 2-2 nella gara d’andata, Parma e Lecce potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 2001/02 (due pareggi per 1-1 in quel caso). Dopo il successo nell’ultimo match interno contro il Lecce in Serie A (2-0 il 13 gennaio 2020 con reti di Simone Iacoponi e Andreas Cornelius), il Parma potrebbe mantenere la porta inviolata per due gare casalinghe di fila contro i salentini nella competizione solo per la seconda volta (la prima tra gennaio 1991 e settembre 1993 nei primi due incontri davanti ai propri tifosi contro i giallorossi). Il Parma ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato (2N, 5P), incassando ben 17 reti e realizzandone solo otto; nel corso delle ultime otto giornate di Serie A (dalla 15^ in poi), solo il Monza (tre) ha conquistato meno punti degli emiliani (cinque come l’Empoli) mentre solo il Lecce (18) ha subito più gol dei ducali (17) nella competizione.

Il Parma è rimasto imbattuto negli ultimi due incontri casalinghi di Serie A (1V, 1N) e non registra una striscia d’imbattibilità più lunga davanti ai propri tifosi nel torneo dal periodo tra ottobre e dicembre 2020 (cinque in quel caso con Fabio Liverani in panchina). Il Lecce ha perso le ultime due partite di Serie A (contro Cagliari e Inter, subendo in entrambe quattro reti); in generale, i giallorossi potrebbe incassare tre sconfitte di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre scorso (quattro in quel caso con Luca Gotti in panchina). Il Lecce ha subito 11 reti nelle ultime quattro trasferte di Serie A, solamente un gol in meno di quelli incassati nelle precedenti 12 gare esterne nella competizione (12).