Introduzione

La fine della fase campionato delle varie coppe ha portato emozioni, delusioni ma anche qualche nuovo infortunato e numerosi acciaccati. Alle porte c’è una nuova giornata di campionato che propone due big match ma anche altri scontri salvezza da non sottovalutare. In più ci sono i tasselli di mercato da inserire. Chi giocherà? Chi invece non pare ancora entrato nei nuovi meccanismi?



Per queste e altre domande chiamiamo in causa chi ha le risposte. La squadra degli inviati di Sky Sport è ovviamente già al lavoro tra voci di corridoio, certezze e ballottaggi ancora da risolvere. Le notizie sul prossimo turno non mancano di certo e allora non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e riportiamo tutto quel che c’è da sapere. Ecco quindi il nostro consueto giro dai campi per dare una sistemata importante alle probabili formazioni in vista della 23^ giornata di Serie A

I CAMPETTI