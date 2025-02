Dove vedere Atalanta-Torino

La partita Atalanta-Torino della 23^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 1 febbraio alle ore 18 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Torino

L’Atalanta ha perso due delle ultime tre partite contro il Torino in Serie A (1V), tante quante nelle precedenti 14 gare contro i piemontesi nella competizione (7V, 5N); in generale, la Dea non registra due sconfitte di fila contro i granata nel massimo campionato dal periodo tra febbraio e settembre 2019. Dopo la vittoria per 2-1 nella gara d’andata, il Torino potrebbe vincere entrambe le gare stagionali contro l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal 2015/16 (1-0 all’andata e 2-1 al ritorno con le due squadre allora allenate rispettivamente da Giampiero Ventura ed Edoardo Reja).

L’Atalanta ha vinto entrambi gli ultimi due match casalinghi contro il Torino in Serie A e non ha mai collezionato tre successi interni di fila contro i granata nella competizione. Inoltre, dopo il successo per 3-0 al Gewiss Stadium lo scorso 26 maggio, la Dea potrebbe vincere due gare casalinghe con annesso clean sheet contro questa avversaria per la prima volta in massima serie. L’Atalanta ha perso solo una delle ultime 17 gare di Serie A (12V, 4N), anche se tuttavia la più recente davanti ai propri tifosi nel torneo (2-3 vs Napoli); in particolare, i nerazzurri non registrano due sconfitte casalinghe di fila in campionato da novembre 2023 (contro i partenopei e l’Inter in quel caso). Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite di campionato (1V, 4N) e non fa meglio in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio 2024 (sei in quel caso, con Ivan Juric alla guida). Il Torino ha pareggiato tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V) - incluse le due più recenti (contro Udinese e Fiorentina) - tante quante nelle precedenti 16 nel torneo (5V, 3N, 8P); in generale, i granata non registrano tre segni “X” consecutivi fuori casa nel massimo campionato dal periodo tra novembre e dicembre 2018 (quattro in quel caso, con Walter Mazzarri in panchina).