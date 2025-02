Dove vedere Bologna-Como

I numeri di Bologna e Como

Tra le squadre incrociate almeno 15 volte in Serie A, il Bologna è quella contro cui il Como ha la percentuale più bassa di sconfitte (26%); infatti i lariani sono rimasti imbattuti in 14 delle 19 gare contro i rossoblù in Serie A (8V, 6N). Dopo il 2-2 nel match d’andata il 14 settembre scorso, Bologna e Como potrebbe pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A solo per la seconda volta dopo il 1949/50 (due pareggi per 2-2 in quelli che furono i primi due incontri tra le due squadre nella competizione). Il Bologna è rimasto imbattuto in otto delle nove gare interne contro il Como in Serie A (5V, 3N); l’unico successo dei lariani in casa dei rossoblù nella competizione risale al 4 marzo 1951 (0-2). Il Bologna ha pareggiato ben 10 delle 21 gare giocate in questo campionato (8V, 3P); l’ultima volta che i rossoblù hanno registrato almeno altrettanti segni “X” dopo 21 partite stagionali di Serie A risale al 1989/90 (11 in quel caso, con Luigi Maifredi in panchina). Il Bologna ha realizzato ben 12 reti nelle ultime sei partite casalinghe di Serie A (una media di due a incontro); in generale, da inizio novembre, solo la Roma (16) ha segnato di più davanti ai propri tifosi dei felsinei nella competizione (12, appunto, come l’Inter). Il Como non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime otto gare di campionato (3V, 2N, 3P), perdendo la più recente (1-2 contro l’Atalanta); in generale, i lariani solo una volta hanno perso almeno due match di fila in questa Serie A: nel periodo tra ottobre e novembre scorso (tre, contro Torino, Lazio ed Empoli in quel caso). Il Como non vince da sette trasferte in Serie A (3N, 4P), ovvero da Atalanta-Como 2-3 del 24 settembre scorso, anche se ha pareggiato tre delle quattro più recenti; in particolare, da inizio ottobre, la formazione lariana è una delle due squadre, con il Venezia, ad aver guadagnato meno punti fuori casa nel massimo torneo (tre per entrambe).