Al Dall'Ara si chiude il sabato di A. Italiano ha perso per infortunio Ferguson nell'ultima di Champions: in mezzo gioca Moro con Freuler. Davanti c'è Dallinga, con Ndoye-Odgaard-Dominguez alle spalle. Ancora indisponibile Orsolini. Fabregas torna al centravanti di ruolo con Cutrone dal 1'. In difesa gioca Valle a sinistra, a centrocampo c'è Caqueret. In panchina il nuovo acquisto Ikoné. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD