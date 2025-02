Le probabili formazioni di Roma-Napoli

Con 7 impegni in 3 settimane (e la sfida diCoppa Italia contro il Milan alle porte), Ranieri ragiona su più ballottaggi. A centrocampo dal 1' Rensch, torna titolare Cristante, mentre in attacco il grande dubbio è Paulo Dybala. Dopo aver giocato 80 minuti in Europa League, potrebbe anche riposare. In quel caso, con Dovbyk spazio a El Shaarawy. Antonio Conte invece si affida ai fedelissimi e accoglie il ritorno di Buongiorno tra i convocati (partirà dalla panchina)

