L'allenatore bianconero a DAZN dopo il pesante ko contro l'Atalanta: "Siamo tristi e dispiaciuti, ora basta con questa storia dello scudetto, adesso non se ne parlerà più. Un peccato che la sfida si sia sbloccata così, su un rigore discutibile, anche se non voglio entrare nella polemica. Non metto questa partita sullo stesso piano dell'eliminazione con l'Empoli"

"Siamo tristi e dispiaciuti, ora basta con questa storia dello scudetto, adesso non se ne parlerà più. Dobbiamo ripartire subito contro la Fiorentina e andare avanti" - così l'allenatore della Juventus, Thiago Motta, parla a DAZN dopo la pesantissima sconfitta per 0-4 contro l'Atalanta. "E' un peccato che la sfida si sia sbloccata così, su un rigore discutibile, anche se non voglio entrare nella polemica. Sapevamo che sarebbe stata complicata - continua lui - poi ci siamo sbilanciati in avanti: siamo la seconda squadra più giovane del campionato, abbiamo voglia di andare avanti, l'abbiamo sofferto a livello mentale, e poi abbiamo lasciato campo a giocatori come Lookman e gli esterni nerazzurri, loro contrattaccano bene". SERIE A Juve, i tifosi contestano e abbandonano lo stadio

"Non la metto sullo stesso piano dell'Empoli" E' la sconfitta più pesante della Juve allo Stadium e arriva dopo le delusioni in Champions League e in Coppa Italia: "Ma è diversa dall'eliminazione contro l'Empoli, non la metto a quel livello - risponde l'allenatore bianconero - anche perché oggi avevamo cominciato bene, poi dopo l'episodio del rigore è cambiata la sfida". la statistica Juve, 4-0 subito in casa: non succedeva dal 1967