Il secondo tempo di Roma-Napoli è una prova di forza della squadra giallorossa, definitivamente rilanciata da Claudio Ranieri. La felicità per il gol nel finale e il pareggio conquistato lasciano però presto spazio a un interrogativo: come è possibile che una squadra capace di dominare la prima della classe sia solamente nona in classifica? L'analisi e il commento di Paolo Assogna per Sky Sport Insider