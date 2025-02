Il Como svela il progetto del nuovo stadio Sinigaglia

Il presidente Suwarso: "Deve onorare l'eredità del Sinigaglia"

Il presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso, ha commentato: "Il nostro obiettivo è garantire che lo Stadio Giuseppe Sinigaglia rimanga una parte vitale della comunità. Il nuovo progetto deve onorare l’eredità dello stadio Giuseppe Sinigaglia, rendendolo allo stesso tempo uno spazio attivo e accessibile per tutti i cittadini e i visitatori, non solo per il calcio, ma per il beneficio di tutti, 365 giorni all’anno". Alessandro Rapinese, sindaco di Como, ha dichiarato: "Questa è la prima fase del processo. Questo stadio non è solo per il calcio, ma un dono per l’intera comunità. Non vedo l’ora di procedere nelle varie fasi e di potermi gustare il Como 1907 all’interno del nuovo G. Sinigaglia". Silvia Prandelli, GM di Populous Italia, commenta: "Abbiamo il privilegio di essere coinvolti nella riprogettazione dello Stadio Giuseppe Sinigaglia. Non vediamo l’ora di lavorare con Como 1907 e il Comune di Como per dare vita alla visione della riqualificazione dello stadio e di come si integrerà con la comunità locale".